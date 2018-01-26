26 января 2018, 18:24
Мэр Махачкалы отстранен с поста по решению суда
По решению Ессентукского городского суда мэр Махачкалы Муса Мусаев отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В пятницу в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности главы Махачкалы Мусы Мусаева, содержащегося под стражей», — заявили в суде.
Напомним, что против Мусаева заведено уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст 286 УК России (превышение должностных полномочий). Как полагает следствие, он мог причинить ущерб Дагестану на сумму около 80 млн рублей.
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