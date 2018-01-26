Экс-глава Татфондбанка признал себя виновным по всем статьям обвинения

Бывший руководитель Татфондбанка Роберт Мусин, в отношении которого после краха возглавляемой им кредитной организации было возбуждено уголовное дело, «в полном объеме» признал свою вину по четырем вмененным ему эпизодам преступлений, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя следствия. Предварительное расследование по этому уголовному делу продлено до 16 мая.

Представитель следствия в ходе слушаний в Приволжском районном суде ходатайствовал о смягчении меры пресечения для Мусина в связи с признанием им вины и дачей показаний по вменяемым ему преступлениям, вследствие которых Татфондбанку и ЦБ РФ был нанесен ущерб в общем размере 24,6 млрд рублей.

Напомним, уголовные дела в отношении Мусина были возбуждены в марте прошлого года — по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Экс-главу Татфондбанка и депутата Государственного совета Татарстана арестовали 3 марта. Лицензия у кредитной организации была отозвана в тот же день, а 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал ее банкротом.