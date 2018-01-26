26 января 2018, 17:35
Саакашвили помещен под ночной домашний арест
Киевский апелляционный суд поместил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест. Об этом сообщает «УНН».
«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — постановила коллегия судей.
Отметим, что генеральная прокуратура просила суд поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.
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