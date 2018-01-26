МОК составил для россиян свод правил поведения на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет утвердил и опубликовал на своем сайте свод правил поведения российских спортсменов и членов делегации на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В сообщении уточняется, что для контроля за соблюдением этих правил МОК создал специальную рабочую группу.

Решение установить особые правила для россиян было принято исполкомом МОК в начале декабря. Инструкция адресована ОАР — «олимпийским атлетам из России», которые получили приглашения к участию в Играх-2018 и приедут в Пхенчхан. В сообщении комитета говорится, что этот документ передан дисквалифицированному Олимпийскому комитету России (ОКР) членами делегации МОК в Москве.

«Руководящие принципы уточняют существующие правила и политику, применяемые ко всем участникам Олимпийских игр 2018 года, с выделением конкретных элементов, обусловленных последствиями решения МОК о приостановке деятельности ОКР. МОК оставляет за собой право в случае необходимости установить дополнительные правила и условия пребывания российской делегации на олимпийских мероприятиях», — говорится в документе.

Рабочую группу, специально созданную МОК для контроля за соблюдением инструкции, возглавят замгендиректора комитета Пере Миро и спортивный директор Кит Макконнелл. Она отвечает за своевременную и исчерпывающую передачу российской стороне сведений об ограничениях и возможном изменении правил.

В сообщении комитета уточняется, что свод правил касается не только «членов делегации ОАР», но и «всех связанных с ними лиц» — то есть, к примеру, болельщиков. В числе ограничений, к примеру, фигурирует запрет на участие в «любых инициативах, которые могут быть восприняты как противоречащие принципам олимпийского движения».

Над рабочей группой есть еще одна контролирующая инстанция — группа по реализации проекта «Олимпийских атлетов из России» (OARIG), перед которой члены первой группы будут отчитываться по ходу Олимпиады и после ее закрытия. Если будут зафиксированы нарушения, у российской делегации могут отозвать приглашение в любой момент, на любом этапе состязаний, — причем у всех спортсменов, невзирая на то, кем конкретно были нарушены правила.