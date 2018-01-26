Песков переадресовал вопрос об опасениях Британии Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался дать оценку заявлению главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона о существовании российской угрозы для энергетической системы Великобритании, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что лучше всего обращаться в наши оборонные ведомства, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави», — сказал Песков.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил о тысячах британцев, которые станут жертвами удара Российской Федерации по критической инфраструктуре Великобритании. Он сообщил об интересе пророссийских хакеров к континентальным источникам питания.

Глава Генштаба страны Николая Картер предполагал возможность враждебных действий со стороны России, причем, таким образом, которого никто не ожидает.

Член комитета Госдумы по международным делам депутат от «Единой России» Сергей Железняк назвал слова Картера «грубой провокацией и угрозой безопасности России». Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев расценил заявления главы Минобороны Великобритании как попытку дискредитации России.