Зрители комедии «Смерть Сталина» рассказали о пришедших в кинотеатр полицейских

Корреспондент AFP Ола Циховлас в Twitter сообщила и визите сотрудников МВД в кинотеатр «Пионер», который, несмотря на запрет Минкульта, 25 января выпустил на экран сатирическую британскую комедию «Смерть Сталина».

Журналистка написала, что полицейские пришли в «Пионер» вместе с группой людей в штатском. Еще один очевидец рассказал, что в фойе кинотеатра находились двое полицейских, а на улице была припаркована машина полиции.

«Я не заходил внутрь, но их [правоохранителей] порядка шести-восьми человек в холле, и одна машина стоит снаружи», — рассказал РБК еще один москвич.

«Комментариев насчет полиции не даем, билеты на «Смерть Сталина» на ближайшие дни раскуплены», — сообщили РБК в кинотеатре «Пионер». В МВД изданию сообщили, что о визите своих сотрудников в «Пионер» ничего не знают.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что проверка кинотеатра «Пионер» в Москве не проводится.