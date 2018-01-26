Порошенко в Давосе отказался понимать русский язык

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент Петр Порошенко потребовал снять вышитую сорочку у журналистки, задавшей ему вопрос на русском языке. Об этом пишет ТСН.

Предложение снять «вышиванку» прозвучало в ответ на вопрос о принятом «законе о войне» в Донбассе. Журналистка задала его на русском языке, в ответ Порошенко потребовал обратиться к нему на украинском. Но представительница неназванного СМИ заметила, что он прекрасно понимает по-русски.

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — указал ей украинский лидер. После этого охрана попросила журналистку отойти от президента Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook сообщил, что женщине запретили впредь находиться в зале во время выступления Порошенко на форуме.