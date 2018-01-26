Путин рассказал Совбезу о разговоре с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсудив вопрос о подготовке к проведению Конгресса национального диалога Сирии в Сочи и ситуацию вокруг Африна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

На совещании присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам Пескова, «на совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи», а также происходящее в сирийском Африне, где турецкие военные проводят операцию «Оливковая ветвь». В этой связи Путин сообщил участникам совещания, что несколько дней назад разговаривал об афринских событиях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, добавил Песков, на совещании «затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента уточнял, что сам Владимир Путин не планирует присутствовать на Конгрессе национального диалога Сирии.