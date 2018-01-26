«Зубры» Кремниевой долины решили вложиться в ICO Telegram

В ICO Telegram решили вложиться три крупнейших венчурных фонда Кремниевой долины – Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Benchmark и Sequioia Capital, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные о сделках источники. По их словам, каждая из указанных компаний намерена инвестировать по 20 млн долларов. Комментарии от самих предполагаемых инвесторов получить не удалось.

Аналитики FT выражают беспокойство по поводу того, что готовность крупных инвесторов вкладываться в стартапы свидетельствует о более высокой их привлекательности по сравнению с традиционным капиталом. Все упомянутые фонды ранее вкладывались в крупные компании: Kleiner Perkins – в Google и Amazon, Benchmark – в Twitter и Uber, Sequioia Capital – в Apple, YouTube и PayPal.

Сумма в 20 млн долларов неслучайна: как в начале года писало издание TechCrunch, это минимальная сумма инвестиций. По словам участника ICO криптовалюты Ethereum Стивена Нерайофа, «это школа Уоррена Баффета – инвестировать в то, что ты знаешь».

Основатель Telegram Павел Дуров надеется в общей сложности прилечь 1,2 млрд долларов инвестиций и создать виртуальную экономику, в рамках которой «пользователи смогут повлиять на широкое распространение криптовалют». Вырученные средства будут потрачены на разработку блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), которая, как рассчитывает Дуров, в дальнейшем сможет конкурировать с Visa и Mastercard.