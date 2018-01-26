Трамп согласился дать гражданство 1,8 млн мигрантов

Белый дом представит 29 января концепцию новой иммиграционной реформы, которая позволит получить американское гражданство 1,8 млн человек, которые детьми прибыли в США нелегально. Об этом сообщает The Hill.

Администрация подсчитала, что законом смогут воспользоваться почти 700 тысяч человек, находящихся на территории США по программе Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), и 1,1 млн мигрантов, которые в ней не участвуют. Если у этих людей не будет проблем с законом, через 10-12 лет они смогут получить гражданство США.

В обмен на этот закон президент США Дональд Трамп собирается потребовать выделения 25 млрд долларов на строительство стены на мексиканской границе, а также сокращения поддержки семей мигрантов и отмену визовой лотереи для некоторых стран. Он также потребует еще пять миллиардов долларов «на другие меры безопасности».