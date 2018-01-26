Опрос показал рост доверия Путину у четверти россиян

Согласно данным опроса «ФОМнибус», за последний месяц более четверти, 27% опрошенных россиян стала больше доверять президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос был проведен 20-21 января 2018 года. В них приняли участие три тысячи человек из 207 населенных пунктов.

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, за Путина свои голоса отдали бы 67% участников опроса, за Владимира Жириновского и Павла Грудинина — по 6% опрошенных.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 38% респондентов, не верят ему — 51% участников опроса. Его работ как хорошую и плохую оценили равное количество опрошенных, по 39%.

Половина, 50% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», ей доверяют 61% опрошенных и не верят 28% респондентов. Положительно оценили деятельность партии 58% участников опроса, отрицательно — 24%.

За КПРФ и ЛДПР отдали бы свои голоса по 8% участников опроса.