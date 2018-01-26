Путин представил Зорькина на шестой срок во главе КС РФ

Российский лидер Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда РФ в соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Зорькин возглавляет Конституционный суд РФ с 2003 года, его полномочия истекают 22 февраля. О том, что его вновь переназначат на этот пост, накануне писали деловые СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации. Ранее судьи КС единогласно рекомендовали назначить действующего председателя на новый шестилетний срок.

В своих выступлениях и лекциях Зорькин последовательно высказывается насчет приоритета российского права над международным — в частности, указывает, что этот приоритет не может распространяться на Конституцию РФ, а ее положение о приоритете международных договоров над российскими законами не означает делегирования суверенитета.

«Мы, конечно, параллельно действуем с Верховным судом, вообще со всей системой судов. И деликатность заключается в том, чтобы не столкнуться, не пересечь компетенцию друг друга, как это бывает иногда, к сожалению, в соседних и не только в соседних государствах, когда вообще открывается война КС с другими судами», — говорил Зорькин о своей работе на встрече с президентом в середине декабря.

Прошлым летом в «Российской газете» вышла его обширная статья «Сон права рождает произвол» с рассуждениями о природе права, специфике права в нашей стране и особенностях работы конституционной юстиции. По словам Зорькина, «было бы неправильно делать вывод, что конституционная юстиция полностью оторвана от политики», однако «если рассматривать политику как борьбу различных партий и групп за власть, за принятие тех или иных нужных им властных решений, то Конституционный суд в политике действительно не участвует».

Председатель КС РФ сравнил его с образом из поэмы А.С. Пушкина «Борис Годунов» — «дьяком, в приказах поседелым», который «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева», но при этом, «витая над схваткой», продолжает оставаться «частью политической системы, причем одной из важнейших», и «выступает арбитром между государством, с одной стороны, и гражданским обществом с другой». «Фигурально, его решения — это флажки, за которые не может вырваться государство», — резюмировал Зорькин.

Он родился в 1943 году в Приморье, потом вместе с отцом-военным переехал в Москву, где в 1964 году окончил юридический факультет МГУ, в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 году — докторскую, преподавал в МГУ, Институте государства и права АН СССР, на кафедре конституционного права и теории государства и права Академии МВД СССР и в Высшей юридической заочной школе МВД СССР.

29 октября 1991 года на съезде народных депутатов РСФСР по предложению депутатской группы «Коммунисты за демократию» был избран членом Конституционного суда России, и на первом же заседании стал его председателем. Первым решением, которое принял КС под руководством Зорькина в январе 1992 года, стало признание неконституционным указа президента Ельцина об объединении МВД и органов госбезопасности.