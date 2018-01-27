Полиция завела дело из-за выплаты отступных футбольным клубом «Динамо»

МВД России в декабре 2017 года возбудило уголовное дело по факту заключения мирового соглашения между московским ФК «Динамо» и французским полузащитником Янном М'Вила. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

По его словам, сейчас идут следственные действия.

В 2015 году «Динамо» подписало контракт с М'Вила, однако затем руководство клуба решило не покупать футболиста. Выступавший портив этого решения тогдашний главный тренер клуба Станислав Черчесов был отправлен в отставку.

В июне 2016 года «Динамо» заключило с с М'Вила мировое соглашение, по которому клуб выплатил игроку 900 тысяч евро.