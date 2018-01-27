27 января 2018, 16:37
Полиция завела дело из-за выплаты отступных футбольным клубом «Динамо»
МВД России в декабре 2017 года возбудило уголовное дело по факту заключения мирового соглашения между московским ФК «Динамо» и французским полузащитником Янном М'Вила. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.
По его словам, сейчас идут следственные действия.
В 2015 году «Динамо» подписало контракт с М'Вила, однако затем руководство клуба решило не покупать футболиста. Выступавший портив этого решения тогдашний главный тренер клуба Станислав Черчесов был отправлен в отставку.
В июне 2016 года «Динамо» заключило с с М'Вила мировое соглашение, по которому клуб выплатил игроку 900 тысяч евро.
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