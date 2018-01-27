Найденные на Эльбрусе туристы решили продолжить поход

Спасатели МЧС из Кабардино-Балкарии нашли двух белорусских туристов, переставших выходить на связь во время восхождения на Эльбрус. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС, операция по их поиску проводилась с 25 января.

Туристов обнаружили на восточном склоне горы, на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Вместе со спасателями они спустились до 3000 метров, после чего отказались от дальнейшей помощи спасателей и остались на этой высоте. Травм ни туристы, ни спасатели не получили.