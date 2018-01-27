США отправят на зимние Игры рекордное число спортсменов

Сборная США в Пхенчхане будет самой многочисленной за всю историю зимних Олимпийских игр. В команду вошли 242 спортсмена — 107 женщин и 135 мужчин, сообщает Олимпийский комитет США.

Атлеты США примут участие во всех 15 дисциплинах, в которых будут разыгрываться медали.

Олимпийская сборная США в этом году насчитывает 37 олимпийских медалистов, в том числе 10 олимпийских чемпионов.

Ранее МОК утвердил заявку России на зимние Олимпийские игры. В нее вошли 169 атлетов — «олимпийских спортсменов из России», как их официально называют. Ряд ведущих спортсменов не были приглашены.