В хабаровской гимназии отравились 100 учеников

В гимназии №3 Хабаровска произошло массовое отравление учеников. По данным краевого управления Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции.

Большинство пострадавших — дети, семеро заболевших являются работниками гимназии.

Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные пострадавшие получают лечение амбулаторно.

Проверка ведомства выявила целый ряд нарушений на пищеблоке гимназии. Там не соблюдали технологию приготовления ряда блюд, условия их хранения, правила мытья посуды и личной гигиены персонала.

Сама гимназия закрыта по 30 января, говорится на ее сайте.

По факту вспышки кишечной инфекции управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».