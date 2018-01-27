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27 января 2018, 20:17
МОК Олимпийские игры Россия

МОК официально зарегистрировал российских спортсменов на Игры

Форма россиян на Играх в Пхенчхане
Форма россиян на Играх в Пхенчхане
фото: vk.com/zasportcompany

МОК официально зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава делегации российских атлетов на соревнованиях Станислав Поздняков.

Список из 169 россиян, вошедших в заявку на участие в Играх, был опубликован на сайте МОК еще 25 января.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — отметил Поздняков.

В команду вошли, в частности, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов и другие спортсмены.

При этом МОК не допустил целый ряд титулованных российских атлетов, у которых когда-то были проблемы с допингом или которые подозревались в его употреблении.

На Олимпиаде-2018 россияне будут выступать под олимпийским флагом как «олимпийские атлеты из России».

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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