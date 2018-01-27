27 января 2018, 18:56
Отстраненная от Игр российская саночница в четвертый раз стала чемпионкой Европы
В латвийской Сигулде стартовал чемпионат Европы по санному спорту. Золото соревнований завоевала российская саночница Татьяна Иванова, сообщает Федерация санного спорта РФ.
Оба заезда спортсменка прошла с лучшими результатами.
На втором месте немецкая спортсменка Натали Гейзенбергер. Бронзу выиграла итальянка Сандра Робатчер.
Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы.
Ранее МОК лишил россиянку серебра в эстафете на Олимпиаде в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх. Она оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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