Вандалы устроили погром на кладбище Петербурга

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения, после того как неизвестные устроили погром на кладбище в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Накануне с заявлением в полицию обратился сотрудник кладбища. Он сообщил, что во время обхода обнаружил 32 поврежденные надгробные плиты.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел на Красненьком кладбище Петербурга.