Отстраненный МОК биатлонист Логинов стал чемпионом Европы

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в итальянском Риднауне. Как сообщает Союз биатлонистов России, это первое золото страны на этих соревнованиях.

На втором месте Красимир Анев (Болгария), бронза у россиянина Евгения Гараничева.

Логинов ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил, поэтому МОК отказался допускать его на Игры в южнокорейском Пхенчхане. Международный союз биатлонистов (IBU) претензий к российскому спортсмену не имел.