Мемория. Федор Шмидт

27 января 1832 года родился Федор Шмидт, ботаник, геолог и палеонтолог.

Личное дело

Федор Богданович (Фридрих Карл) Шмидт (1832-1908) родился в принадлежавшем его отцу имении Кайсма в Лифляндской губернии. Детство, проведенное в деревне, длительные прогулки по лесам, лугам и болотам с их разнообразною растительностью развили в нем склонность к изучению природы и особенно растительного мира.

В одиннадцать лет отец отдал мальчика в ревельскую Domschule — местную дворянскую гимназию. Преподавание в ней естественной истории с обязательным сбором гербария во время каникул, а также его самостоятельное чтение сочинений Шлейдена и других выдающихся ботаников, поддержали его интерес к изучению растений и дали возможность ознакомиться с большею частью эстляндской флоры.

Полный недостаток средств для продолжения образования заставил Шмидта принять стипендию эстляндского дворянства для окончания курса в Дерптском и Московском университетах с целью сделаться преподавателем русского языка в Domschtile.

В 1849 году Шмидт поступил в Дерптский университет на историко-филологический факультет по разряду русского языка и словесности и записался в то же время на все преподававшиеся в университете естественно-исторические предметы, а также на физику и хпмию.

Более всего Шмидт занимался в университете ботаникой, в том числе предпринимал экспедиции для изучения растений. В 1852 году он окончил курс в Дерптском университете. Он сдал экзамен на кандидата ботаники и представил свой первый труд об исследовании флоры острова Моон «Flora der Insel Moon mit geographisch-geognostisclier Darstellung ihres Bodens».

В 1853 году продолжил естественнонаучное образование вольнослушателем Императорского Московского университета, где слушал лекции лингвистов и литературоведов Буслаева, Шевырева, Бодянского, но вместе с тем занимался и у Фишера — ботаникой, у Щуровскаго — геологией, завел сношения с известными учеными Ауэрбахом и Рулье.

Обстоятельства помогли Шмидту избавиться от обязательства сделаться преподавателем русского языка и, покинув Москву, он переселился в Петербург, где занялся ботаническими исследованиями при содействии академиков Мейера и Рупрехта и палеонтологическими — при участии Пандера.

Основательные знания по геологии и палеонтологии, проявленные Шмидтом уже в первой его работе об острове Моон, побудили Дерптское общество естествоиспытателей поручить ему исследование по разграничению силурийских и девонских отложений Прибалтийского края. В ходе этой работы Шмидт пополнял материалы и по местной флоре. Результаты исследования последней были им изложены в сочинении по стратиграфии силура Прибалтики «Flora des sîlurischen. Bodens von Estland, Nord-Livland und Oesel». За эту работу 23-летний юноша получил степень магистра.

Ученая степень позволила ему в 1856 году занять должность помощника директора Дерптского ботанического сада. В течение трех лет на этом посту Шмидт занимался обработкой коллекций, доставленных К. Максимовичем с Дальнего Востока и подготовил целый ряд научных работ, которые сделали его имя известным в научных кругах.

В 1859 году Шмидт был приглашен Императорским русским географическим обществом в качестве геолога и ботаника принять участие в экспедиции в Амурский край и на остров Сахалин. Перед исследователями стояла задача изучения геологического строения недавно присоединенных к России обширных земель – разведать, чем богаты недра Амурского края, провести палеоботанические исследования острова Сахалин.

Шмидт возглавил физический отдел экспедиции, отправившись в неисследованные далекие края на долгий срок.

Летом 1859-го и весной следующего года Шмидт вместе с П. П. Гленом и А. Д. Брылкиным выполнил геологическое исследование Восточного Забайкалья и низовьев Амура. В июне 1860 года прибыл в сахалинский пост Дуэ. Летом и осенью на вельботе провел топографическую съемку и изучение западного берега острова на протяжении более 700 км до селения Кусунай (ныне Ильинское). Затем перешел через перешеек Поясок к посту Мануэ (ныне Арсентьевка) и по восточному побережью добрался до залива Терпения. В 1861 году Шмидт вернулся в Дуэ.

В этой экспедиции он проработал до 1862 года в тяжелейших, а порой и опасных для жизни условиях. Результатом кропотливого труда стали пресноводные, богатые растительными остатками юрские и третичные отложения, найденные в Приамурье, а также меловые и третичные отложения на Сахалине. Шмидт произвел разделение Сахалина на две физико-географические и растительные области, заметно отличающиеся друг от друга: северо-восточную и юго-западную.

Позднее была опубликована «Сахалинская флора», составленная Шмидтом по результатам исследований. В этом отчете экспедиции даются описания и краткая характеристика 608 видов растений, а также некоторые данные об их распространении. Значительная часть из них была описана Шмидтом как новые для науки виды.

Результаты экспедиции имели не только научное значение. Шмидт как ее руководитель доложил о растущих притязаниях японцев на Южный Сахалин и притеснениях ими коренных народов острова. В связи с этим возникла насущная необходимость укрепления позиций России на южном Сахалине.

По возвращении из экспедиции Шмидт снова приступил к геологическим исследованиям в Прибалтийском крае и в 1865 году опубликовал работу о ледниковых образованиях Эстляндии и Эзеля, а также статью о верхне-силурийских рыбах из родов Thyestes и Cephalaspis.

В 1866 году ученый был отправлен Академией Наук в новую экспедицию в низовья Енисея для исследования найденного там трупа мамонта. Проект экспедиции на север Сибири под руководством Шмидта был утвержден высочайшим повелением Александра II.

Хотя главная цель экспедиции не была достигнута, поскольку вместо целого мамонта на месте был обнаружен лишь неполный скелет с остатками кожи и волос, но другие научные результаты оказались весьма значительными. Сведения о мезозойских и современных отложениях Енисейского края, собранные Шмидтом, восполнили пробел в изучении геологии этого региона. Экспедиция дала обильные геологические и ботанические материалы, подробная обработка которых замедлилась из-за болезни Шмидта – тяжелого воспаления легких. Поскольку антибиотиков в то время еще не было, лишь после долгого двухлетнего лечения за границей он возвратился в Петербург и представил подробный отчет по Енисейской экспедиции, опубликованный Академией в 1872 году.

За большие научные заслуги Шмидт в том же 1872 году был избран адъюнктом, а в 1874 году был избран, как тогда говорили, экстраординарным академиком, то есть сверх установленного штата. Спустя год он был избран ординарным академиком по геологии и палеонтологии.

В составе Российской академии наук он оставался до конца жизни, продолжая работать над изучением фауны силурийской системы, особенно трилобитов. Помимо этого Шмидт исследовал ледниковые образования Прибалтики, а также находил время на разбор коллекций, доставляемых научными экспедициями, исследовавшими отдаленные уголки России.

С 1873 по 1900 год Шмидт занимал пост директора минералогического музея Академии наук в Петербурге. Полувековой юбилей его научной деятельности Географическое общество отметило Большой золотой Константиновской медалью и избранием в число почетных членов.

Федор Шмидт скончался 21 ноября 1908 в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Константиновская медаль ИРГО rgo.ru

Чем знаменит

Главное место в научной работе Федора Шмидта занимали стратиграфические исследования - изучение последовательность формирования пластов горных пород. Опубликованный им в 1958 году труд по геологии и стратиграфии силура Прибалтики «Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland un Oesel» был удостоен Демидовской премии Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1858 год) и снискал автору славу «лучшего знатока геологии и палеонтологии указанного района».

Из многочисленных работ Шмидта по геологии, палеонтологии, ботанике и зоологии не меньшую научную ценность имеют и «Труды Сибирской экспедиции» (1865 - 1874; ботаническая, зоологическая, геологическая часть, палеонтология и исторические отчеты). За эту работу Шмидт был удостоен Малой золотой медали Географического общества в 1865 году.

О чем надо знать

Более четверти века, с 1881 по 1907 годы, Шмидт посвятил исследованию трилобитов - вымерших морских членистоногих, имевших большое значение для фауны палеозойских образований земного шара.

В монографии по ордовикским и силурийским трилобитам Прибалтики «Revision der ostbaltischen silurischen Trilobitens», являющейся самым капитальным трудом Шмидта, рассмотрены все известные тогда 250 видов трилобитов этого региона, подробно описаны 120 новых вида и подвидов, 7 новых родов. Даже спустя десятилетия этот труд оставался «непревзойденным образцом стратиграфо-палеонтологического исследования о трилобитах».

В честь ученого названо несколько форм трилобитов, брахиопод, двустворчатых и головоногих моллюсков.

Прямая речь

Академик A. П. Карпинский о ценности работ Федора Шмидта: «Как для изучения силурийских отложений Богемии прежде всего приходится обращаться к труду Барранда, для северо-американского силура —к сочинениям Джемса Голля и пр., так для русских силурийскнх и кембрийских отложений обращаются к работам Шмидта, и чем далее, тем обращение это будет повторяться чаще и чаще, так как наши силурийские отложения поистине имеют классический характер и будут неизбежно служить основанием для многих научных сопоставлений».

5 фактов о Федоре Шмидте

Уже в дошкольном возрасте Шмидт мог различать большое число местных растений. Не зная их научных названий, он отмечал их именами или эстонскими, или им самим придуманными. Как выяснилось впоследствии, он обнаружил даже некоторые растения, присутствие которых в Прибалтийском крае ранее не было известно или которые считались очень редкими, например Iris sibirica.

Шмидт являлся председателем созданной в 1899 году комиссии по снаряжению Русской полярной экспедиции, организуемой с целью исследования Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиска легендарной Земли Санникова. Как позднее вспоминал гидролог экспедиции и будущий Верховный правитель России Александр Колчак, «ни разу за все время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов».

Федор Шмидт так и не обзавелся семьей, всю жизнь посвятив науке.

Имя ученого носит полуостров на севере Сахалина, мыс на побережье Таймыра, горы в Красноярском крае и на острове Западный Шпицберген, а также вулкан на Камчатке.

В честь Федора Шмидта назван один из видов березы, найденный в Приморье — Береза Шмидта (Betula schmidtii).

Материалы о Федоре Шмидте:

Шмидт Фридрих Богданович. Биографическая справкаэ

A. П. Карпинский. Фридрих Богданович Шмидт. Некролог

Экстраординарный академик

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