27 января 2018, 16:20
Умер один из секретарей Союза журналистов Борис Резник
Скоропостижно скончался секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник. Об этом ТАСС сообщили в семье журналиста.
Резнику было 77 лет. Он занимался журналистикой в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты «Известия».
Также он трижды избирался депутатом Госдумы, проработав в нижней палате с 2000 до конца 2011 года.
Был членом фракции «Единая Россия».
На сайте Союза журналистов России говорится, что Резника остались вдова и двое детей. Всего в организации 23 секретаря.
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