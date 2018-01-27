Умер один из секретарей Союза журналистов Борис Резник

Скоропостижно скончался секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник. Об этом ТАСС сообщили в семье журналиста.

Резнику было 77 лет. Он занимался журналистикой в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты «Известия».

Также он трижды избирался депутатом Госдумы, проработав в нижней палате с 2000 до конца 2011 года.

Был членом фракции «Единая Россия».

На сайте Союза журналистов России говорится, что Резника остались вдова и двое детей. Всего в организации 23 секретаря.