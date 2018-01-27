Массовое отравление гимназистов в Хабаровске вызвал салат

Вспышка острой кишечной инфекции в гимназии №3 Хабаровска произошла из-за употребления салата, изготовленного на школьном пищеблоке. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

«Салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме этого, сообщили в Роспотребнадзоре, у двух поваров, работающих на пищеблоке, был выявлен норовирус, вызывающий кишечную инфекцию.

Случаи отравления начали регистрироваться в гимназии 26 января. Краевое управление СК возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

На сегодняшний день врачи зарегистрировали 100 случаев заражения острой кишечной инфекцией у учеников и сотрудников гимназии.

Работа школы приостановлена по 30 января.