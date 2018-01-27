Собчак приехала к сгоревшему офису «Мемориала» в Ингушетии

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы», телеведущая Ксения Собчак съездила в Ингушетию. В Назрани ей показали пострадавший от поджога офис «Мемориала», говорится в группе Собчак «ВКонтакте».

Последствия пожара ей пролемонстрировал глава дагестанского отделения «Мемориала» Тамерлан Акиев.

Офис был подожжен двумя молодыми людьми в ночь на 17 января. Поджигателей не нашли.

Акиев сообщил, что их ищут ФСБ, МВД и Следственный комитет.

«Буквально в тот же день опросили всех свидетелей. Были сняты камеры видеонаблюдения, которые здесь есть. По ним четко видно, что за машина, что за люди (правда, они были в масках), два человека», — рассказал Собчак Акиев (цитата «Интерфакса»).