Сурков назвал разумными предложения США по миссии ООН в Донбассе

Занимающийся вопросами политического урегулирования украинского кризиса помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разумными предложения США по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины.

Об этом он заявил ТАСС после встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае.

По словам Суркова, «американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения». Пакет их предложений «в целом выглядит вполне реализуемым».

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений», — отметил Сурков.

Он добавил, что Москва внимательно изучит предложения и своевременно даст ответ по ним.