В Саудовской Аравии отпустили одного из богатейших людей страны

В Саудовской Аравии сегодня был освобожден один из богатейших людей страны, принц Аль-Валид, сообщает Reuters со ссылкой на источники в его семье.

За несколько часов до этого бен Таляль дал агентству интервью, в котором рассказал, что его содержат в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Также он заявил, что «в ближайшие несколько дней его полностью оправдают» и освободят из-под стражи.

Бен Таляль и другие члены саудовской королевской семьи были задержаны по обвинению в коррупции. За освобождение с них требовали, по данным СМИ, в общей сложности 100 млрд долларов. С Бен Таляля, в частности, хотели получить 6 млрд долларов, сообщала The Wall Street Journal, но он отказывался от сделки. Forbes оценивал состояние принца в 18 млрд долларов.