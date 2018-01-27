Новый сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года

Премьера восьмого сезона сериала HBO «Игра престолов» запланирована на апрель 2019 года. Об этом рассказала британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале персонажа Арью Старк.

На вопрос журналиста газеты Metro, как долго продолжатся съемки сезона, она ответила, что съемки закончатся в декабре, затем последует стадия постпродакшена, а на экраны он выйдет в апреле 2019 года.

«Мы совершенно не собираемся спешить с новым сезоном. Мы многим обязаны нашей аудитории и поклонникам, поэтому выложимся по полной», — сообщила Уильямс.