Тульская область отправит российским олимпийцам самовар и пряники

Российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан, смогут попить чаю из тульского самовара с тульскими же пряниками.

«Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью "Россия в моем сердце". В ближайшее время все это будет отправлено в Олимпийскую деревню», — рассказал журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин (цитата ТАСС).

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. От России в них будут участвовать 169 спортсменов. Они будут выступать под флагом Игр в форме нейтральных цветов — такое наказание МОК ввел за нарушения антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде.