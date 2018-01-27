Власти Приморья показали видео с терпящего бедствие судна «Восток»

На сайте администрации Приморского края опубликовано видео с потерпевшего бедствие российского рыболовецкого судна «Восток».

25 января судно пропало в Японском море по пути в порт Зарубино. На нем находились 20 рыбаков. Сегодня были обнаружены два спасательных плота с судна, ранее — спасжилеты. Людей спасатели не нашли.

На кадрах с сайта приморской администрации видно, что палуба судна покрыта сугробами и наледью.

Видео было снято на мобильный телефон. Автор съемки сообщает, что судно идет в Зарубино, а он поднялся на мостик, потому что внизу заливает волнами

«Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся», — комментирует он происходящее.

В пресс-службе краевой администрации сообщили «Интерфаксу», что видео было последним сообщением, полученным с «Востока».