Под Волгоградом после взрыва газа эвакуировали жильцов пятиэтажки

В городе Волжский вблизи Волгограда в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа, сообщает областной главк МЧС.

В результате пострадала женщина. По предварительным данным, это хозяйка квартиры, где взорвался газ, пишет v1.ru.

В нескольких квартирах пострадавшего дома, расположенного по улице Пушкина, выбило стекла. Жильцов двух подъездов эвакуировали.

Пострадавшую доставили в больницу.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, хозяйка квартиры 1982 года рождения состояла на психиатрическом учете. В момент ЧП она находилась на кухне.

К месту происшествия, как отмечает v1.ru, подъехали автобусы, чтобы перевезти людей в пункты временного размещения. Речь идет о 25 жильцах. Как сообщает издание, по неподтвержденной информации, существует угроза обрушения одной из стен дома.

Прокуратура Волжского начала проверку обстоятельств взрыва.