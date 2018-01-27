Кубок Australian Open завоевала датчанка Каролин Возняцки

Датчанка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в финале румынку Симону Халеп. Об этом сообщается на сайте первенства.

Матч продолжался 2 часа 50 минут, завершившись со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Возняцки впервые в своей карьере выиграла один из турниров «Большого шлема».

Призовой фонд соревнований составляет 43 млн долларов.

Россиянки Мария Шарапова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова не дошли до финала соревнований.

28 января определится победитель Australian Open в мужском одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер сразится с хорватом Марином Чиличем.