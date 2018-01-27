27 января 2018, 14:43
Кубок Australian Open завоевала датчанка Каролин Возняцки
Датчанка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в финале румынку Симону Халеп. Об этом сообщается на сайте первенства.
Матч продолжался 2 часа 50 минут, завершившись со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Возняцки впервые в своей карьере выиграла один из турниров «Большого шлема».
Призовой фонд соревнований составляет 43 млн долларов.
Россиянки Мария Шарапова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова не дошли до финала соревнований.
28 января определится победитель Australian Open в мужском одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер сразится с хорватом Марином Чиличем.
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