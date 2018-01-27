27 января 2018, 18:22
Земан одержал победу на выборах президента Чехии
По результатам электронной обработки 99,3% голосов действующий президент Чехии Милош Земан одерживает победу во втором туре президентских выборов.
Как сообщает «Чешское радио», за Земана проголосовали 51,55% избирателей, пришедших на участки.
Его соперник, бывший глава академии наук Иржи Драгош получает 48,45% голосов.
73-летний Земан занимает президентский пост с марта 2013 года. Президент избирается сроком на пять лет. Его полномочия значительно ограничены — Чехия является парламентской республикой.
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