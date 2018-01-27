Земан одержал победу на выборах президента Чехии

По результатам электронной обработки 99,3% голосов действующий президент Чехии Милош Земан одерживает победу во втором туре президентских выборов.

Как сообщает «Чешское радио», за Земана проголосовали 51,55% избирателей, пришедших на участки.

Его соперник, бывший глава академии наук Иржи Драгош получает 48,45% голосов.

73-летний Земан занимает президентский пост с марта 2013 года. Президент избирается сроком на пять лет. Его полномочия значительно ограничены — Чехия является парламентской республикой.