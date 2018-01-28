Российские конькобежцы оспорят недопуск на ОИ-2018

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, намерены оспорить данное решение Международного олимпийского комитета (МОК) в суде, сообщает ТАСС.

Ранее Кравцов рассказывал, что приглашения не получили ведущие спортсмены российской сборной: «По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонены 80% заявки». В частности, не поедет на ОИ-2018 шорт-трекист Виктор Ан.

Кроме того, не получил приглашение на Олимпиаду главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец. По данным СМИ, приглашения МОК не получили 22 российских тренера и 6 спортивных врачей — те, кто участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.