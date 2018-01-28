Россия выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Российские биатлонисты завоевали серебряные награды в смешанной эстафете 2x6 + 2x7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Риднау (Италия), сообщает «Чемпионат».

Россию представили Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Отставание от лидеров составило 11,7 секунды: россияне обошлись без штрафных кругов, но мужская часть команды потратила девять дополнительных патронов.

Золотую медаль получила сборная Украины, третьими стали норвежцы (+33,2 секунды).