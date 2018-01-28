Президент Кипра не смог отстоять высший пост в первом туре выборов

На Кипре завершилось голосование на президентских выборах, сообщает кипрское государственное телевидение RIC. Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей, выборы продолжатся вторым туром.

По предварительным данным опросов на выходе из избирательных участков, действующий президент Никос Анастасиадис, лидер правоцентристской партии Демократическое объединение, набирает 38-42% голосов избирателей. Конкуренцию во втором туре ему составит представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Маллас — по данным экзит-поллов, он набрал в первом туре 27-31% голосов.

Всего на президентский пост претендовали девять человек, однако приблизиться к лидерам голосования смог лишь Николас Пападопулос от центристской Демократической партии (ДИКО) — 21,5-24,5%.

Напомним, в октябре 2017 года Никос Анастасиадис приезжал в Москву — его принял в Кремле президент России Владимир Путин. Стороны подчеркнули, что Россию и Кипр связывает близкий характер отношений, а глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии отметил, что Москва ценит позицию Кипра, который выступает за скорейшую нормализацию отношений России и ЕС.