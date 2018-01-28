На акциях протеста против выборов задержаны 243 человека

Сотрудники полиции задержали 243 человека в ходе акций протеста против выборов в ряде российских городов, сообщает «ОВД-Инфо».

Акции прошли по инициативе оппозиционера Алексея Навального — напомним, Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатуру на президентских выборах 2018 года, поскольку наличие судимости, по российскому законодательству, препятствует ему баллотироваться на выборные должности.

При этом организаторы акций не везде получили разрешение на их проведение. Так, в Москве акция носила несанкционированный характер. За нарушение законодательства о проведении массовых акций задержан и сам Навальный — его доставили в полицию для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ. Ранее прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции.

Акции не были согласованы также с властями Санкт-Петербурга, Кемерово, Владивостока, Калининграда, Уфы, Воронежа, Волгограда, Мурманска и ряде других городов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов «будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона». В МВД и Росгвардии сообщали, что в случае провокаций готовы действовать жестко.