В Санкт-Петербурге прошла волна эвакуаций

В Санкт-Петербурге прошла эвакуация посетителей и сотрудников 11 торговых центров и музеев, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников интернет-издания, причиной эвакуации стали анонимные звонки о минировании этих объектов.

В частности, сообщения о минировании поступили в петербургский Дом кино, кинотеатр «Родина» и музей Анны Ахматовой.

Проверка звонков показала, что угроза была ложной.

Напомним, 31 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм. Закон предполагает ужесточение наказания с пяти до десяти лет лишения свободы в случае, если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.