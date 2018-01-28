Жертвами пожара на турбазе на байкальском острове стали двое

В результате пожара на туристической базе на крупнейшем острове на озере Байкал — Ольхон — погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

В ведомстве рассказали, что пожарные нашли обгоревшие тела двух человек, личности погибших устанавливаются.

Между тем представитель Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская рассказала о пятерых пострадавших при пожаре, сообщает РИА Новости. Шкурская отметила: «По предварительным данным, пострадали пять человек. Четверо из них — граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня». Пятая пострадавшая — местная жительница.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.