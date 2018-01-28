Умер основатель IKEA Ингвар Кампард

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

В сообщении отмечается: «Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут вспоминать о нем с теплотой».

Кампард основал IKEA в возрасте 17 лет. По состоянию на 2009 год он был самым богатым жителем Швейцарии, где жил с 1973 года. В 2014 году он вернулся в Швецию в знак протеста против высоких налогов.