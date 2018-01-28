Власти Чечни обвинили Собчак в противоречии самой себе

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал одиночный пикет телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, потребовавшей освободить главу чеченского отделения правозащитного движения «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает «Интерфакс».

Каримов заявил: «В ходе поездки Собчак провела в Грозном одиночный пикет в поддержку Титиева, обратившись к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой его освободить. Это требование противоречит высказываниям самой Собчак о том, что она выступает за соблюдение законности: как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков?».

Пресс-секретарь Кадырова предложил Собчак обратиться к надзорным органам, если она считает, что в аресте правозащитника есть нарушения: «Для этого есть надзорные органы, которые в случае каких-либо нарушений вмешаются в ситуацию».