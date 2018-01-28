Мемория. Валентин Катаев

28 января 1897 года родился писатель Валентин Катаев.

Личное дело

Валентин Петрович Катаев (1897-1986) родился в Одессе в семье преподавателя епархиального училища Петра Васильевича Катаева. Мать Евгения Ивановна Бачей — была дочерью генерала Ивана Бачея и происходила из полтавских мелкопоместных дворян. Когда Валентину было шесть лет, у Катаевых родился еще один сын — Евгений. Вскоре после его рождения мать умерла от воспаления легких, после чего детей помогала воспитывать ее сестра, заменившая осиротевшим детям мать. Отец Катаева был очень образованным человеком. В семье была огромная библиотека — полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Тургенева, Некрасова, Лескова, Гончарова, а также много исторической и справочной литературы, в том числе «История государства Российского» и энциклопедия Брокгауза и Эфрона. Любовь к русской классической литературе Валентину с детства была привита родителями, любившими читать вслух.

Как позднее вспоминал сам Катаев, писать он начал с девяти лет и уже в детстве был уверен, что станет писателем. Образцов этого самого раннего творчества Катаева не сохранилось. Его первой публикацией стало стихотворение «Осень», напечатанное в 1910 году в газете «Одесский вестник» — официальном органе одесского отделения Союза русского народа. В последующие два года в «Одесском вестнике» было опубликовано более двадцати пяти стихотворений Катаева. После «Осени» он также стал публиковаться в «Южной мысли», «Одесском листке», «Пробуждении», «Лукоморье». В газеты и журналы он тянул с собой брата, возможно, пытаясь и его пристрастить к писательству, что спустя годы удалось. « "Женька, идем в редакцию! " — кричал Валя. "Я ревел, — вспоминал Петров, предполагая: — Он водил меня потому, что ему одному идти было страшно"».

За стихами последовала проза. В 1912 году в том же «Одесском вестнике» публикуются первые небольшие юмористические рассказы Катаева. Отдельными изданиями выходят два его более объемных рассказа - «Пробуждение» и «Темная личность». В первом из них описывался отход молодого человека от идей революции под влиянием вспыхнувшей в нем любви к девушке, а во втором сатирически изображались Александр Куприн, Аркадий Аверченко и Михаил Корнфельд.

Катаев с 1905 по 1914 годы учился в 5-я одесской гимназии, которую не закончил в связи с началом Первой мировой войны. Незадолго до нее он познакомился с писателями Александром Федоровым и Иваном Буниным, которые стали его первыми литературными учителями. В эти же годы Катаев подружился с Юрием Олешей и Эдуардом Багрицким. Эта дружба положила начало знаменитому кружку молодых одесских литераторов.

В 1915 году Катаев, не окончив гимназию, пошел на фронт добровольцем- вольноопределяющимся. Начал службу рядовым на артиллерийской батарее под Сморгонью, был младшим чином на артиллерийской батарее — канониром, затем получил нашивки бомбардира, затем младшего фейерверкера, через год был произведен в прапорщики. За время участия в боевых действиях был дважды ранен, попал под отравляющие газы. Был награжден двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». В декабре 1916 года поступил в Одесское военное училище, перейдя из артиллерии в пехоту. Летом 1917 года, после ранения в бедро, полученного на румынском фронте, был отправлен в госпиталь в Одессе.

Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он уже не успел, и в октябре был демобилизован прапорщиком.

Даже на войне Катаев не оставлял занятия литературой. В прессе появляются его рассказы и очерки, посвященные фронтовой жизни. Рассказ «Немчик», напечатанный в 1915 году в журнале «Весь мир», стал первой публикацией Катаева в столичной печати.

В Одессе в те годы действовало объединение поэтов «Зеленая лампа», в литературных встречах участвовали молодые одесские литераторы, в том числе Эдуард Багрицкий, Леонид Нежданов, Юрий Олеша, Анатолий Фиолетов, Зинаида Шишова. Чуть позднее присоединились к кружку Алексей Толстой и его жена - поэтесса Наталья Крандиевская. Активным участником «Зеленой лампы» стал и Валентин Катаев.

По официальной советской версии и его собственным воспоминаниям («Почти дневник»), Катаев с весны 1919 года воевал в Красной армии. Однако существует версия, что он на добровольной основе служил в Белой армии генерала А. И. Деникина. Об этом свидетельствуют, в частности, сохранившиеся воспоминания семейства Буниных, тесно общавшихся с Катаевым в одесский период его жизни.

Согласно альтернативной версии, в 1918 году, после выхода из одесского госпиталя, Катаев вступил в вооруженные силы гетмана П. П. Скоропадского, а после появления к северу от Одессы большевиков, в марте 1919 года вступил добровольцем в Добровольческую армию в чине подпоручика. Служил артиллеристом на легком бронепоезде «Новороссия» Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), был командиром первой башни (самое опасное место на бронепоезде). Бронепоезд в составе отряда Розеншильда фон Паулина воевал на два фронта — против петлюровцев, закрепившихся в Виннице, и против красных, стоявших в Бердичеве.

В самом начале 1920 года, еще до начала отступления деникинцев, Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке, откуда был эвакуирован в одесский госпиталь. Позже родные забрали его, все еще больного тифом, домой.

Когда к середине февраля 1920 года Катаев излечился от тифа, красные уже заняли Одессу, и он подключился к подпольному офицерскому заговору по подготовке встречи вероятного десанта из Крыма Русской армии Врангеля. Главной задачей подпольной группы был захват маяка для поддержки десанта, поэтому в одесской ЧК заговор получил название «врангелевский заговор на маяке». Один из заговорщиков Виктор Федоров — сын дружественного Катаевым писателя А. М. Федорова — устроился работать младшим офицером в прожекторную команду на маяке. Агент ЧК предложил Федорову крупную сумму за выведение из строя прожектора во время высадки десанта. Федоров согласился сделать это бесплатно. ЧК вела группу несколько недель и затем арестовала ее участников и в том числе Валентина Катаева Заодно был арестован его младший брат Евгений, скорее всего, не имевший к заговору никакого отношения.

За Виктора Федорова заступился Григорий Котовский, которого А. М. Федоров в 1916 году спас от смертной казни через повешение. Именно Котовский в феврале 1920 года взял Одессу и благодаря этому имел большое влияние на происходившее в то время в городе. В итоге Виктор Федоров с женой Надеждой по настоянию Котовского были отпущены.

Валентина Катаева спасла невероятная случайность. В одесскую ЧК приехал с инспекцией чекист Яков Бельский. На одном из допросов он узнал Катаева, которого запомнил в 1919 году на большевистских выступлениях в Одессе (по другой версии - на литературных встречах одесского общества поэтов). Бельский поспособствовал освобождению писателя.

В сентябре 1920 года после полугода заключения Валентин Катаев и его брат вышли из тюрьмы. Остальные заговорщики были расстреляны осенью 1920 года.

После освобождения Валентин Катаев, по официальной версии, участвовал в гражданской войне в частях красной армии в качестве командира батареи. Впечатления о том периоде жизни он отразил в автобиографической повести «Записки о гражданской войне».

Из армии он был отозван для работы в одесском отделении бюро украинской печати. В «Записках» Катаев вспоминал: «Поэты писали для плакатов четверостишия, которые читали все, начиная от попавшего в переделку фабриканта, кончая кухаркой, идущей записываться в профессиональный союз». Катаев возглавил «Окна сатиры» одесского отделения РОСТА, публиковал фельетоны, стихотворные подписи, писал рассказы.

В 1921 году Катаев перебрался в Харьков, где работал в местной прессе вместе с Юрием Олешей. Они снимали одну квартиру на двоих.

В 1922 году переехал в Москву, где вскоре начал работать в газете «Гудок», при этом в качестве «злободневного» юмориста сотрудничая со многими изданиями. Свои газетные и журнальные юморески подписывал псевдонимами «Старик Саббакин», «Ол. Твист», «Митрофан Горчица».

В 1926 году вышла посвященная борьбе с мещанством его повесть «Растратчики», в 1928 – на ту же тему комедия «Квадратура круга».

Творческие командировки, ознакомление с новыми индустриальными гигантами на месте были традиционными для писательского быта тех лет. Катаев, побывав на Магнитострое, в 1932 году выпустил «производственный» роман «Время, вперед!».

Широкую известность писателю принесла вышедшая в 1936 году повесть «Белеет парус одинокий» о революционных событиях 1905 года в Одессе. Уже через год она была экранизирована. Позднее повесть стала первой частью тетралогии «Волны Черного моря». В 1939 году писатель был награжден первым орденом Ленина.

Во время Отечественной войны Валентин Катаев был военным корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда», писал очерки, рассказы, публицистические статьи. Впечатления военного времени отразились в его повести «Сын полка» о судьбе мальчика-сироты, усыновленного боевым полком. За эту книгу, написанную в конце войны, он в 1946 году получил Сталинскую премию.

После войны Катаев стал много пить, у него случались многодневные запои. В 1948 году это едва не привело к разводу с женой, после чего он объявил ей, что бросает пить.

В том же году продолжил «Белеет парус одинокий» повестью «За власть Советов» (1948; другое название «Катакомбы»), после вышли «Хуторок в степи» (1956) и «Зимний ветер» (1960—1961). Позднее все эти четыре произведения издавались как единая эпопея «Волны Черного моря».

В 1955 году Катаев стал основателем и первым главным редактором нового литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи «Юность» и возглавлял его на протяжении шести лет. Он делал ставку на молодых и неизвестных прозаиков и поэтов и публиковал много произведений, сильно отличающихся от сложившихся литературных стереотипов «социалистического реализма». На страницах «Юности» были опубликованы повести Анатолия Гладилина, Василия Аксенова и других. «Во времена моей литературной молодости самым многотиражным и популярным считался, конечно, журнал "Юность". Его главный редактор Валентин Катаев - блистательный стилист, умный и расчетливый человек, был кумиром левой молодежи. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Аксенов, Гладилин, Амлинский - не без основания считали журнал своим домом, а Катаева отцом родным, называя его уважительно и почти душевно: "Валюн"», - вспоминал Станислав Куняев. Журнал быстро стал одним из ведущих периодических изданий страны, а его тираж поднялся со ста пятидесяти тысяч до миллиона.

Считается, что Катаев был в 1961 году снят с должности главреда «Юности» за публикацию романа «Звездный билет» Василия Аксенова. Хотя, по свидетельству самого Аксенова, Катаев сам отошел от работы еще раньше, и не имел прямого отношения к этой публикации. По воспоминаниям вдовы Катаева Эстер, ему «надоело биться с цензурой за каждую вещь, решать проблемы с бумагой - он хотел писать, в нем так и клокотало все. В конце концов ему эта журнальная лямка надоела, и он просто перестал приезжать на работу. Но и тогда его целый год числили главным редактором, пока не поняли, что он ушел из журнала бесповоротно».

После ухода из «Юности» Катаев начал писать днями напролет. В 1964 выходит его публицистическая повесть «Маленькая железная дверь в стене». Начиная с этого произведения, писатель меняет манеру и тематику. Свой новый стиль он назвал «мовизмом» (от фр. mauvais «плохой, дурной»), неявно противопоставляя его прилизанности официальной советской литературы.

В этой манере написаны лирико-философские мемуарные повести «Святой колодец» (1966), «Трава забвенья» (1967), рассказ «Кубик» (1969), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), «Кладбище в Скулянах» (1974).

В 1974 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Широкий резонанс и множественные комментарии вызвал вышедший в 1978 году роман «Алмазный мой венец». В нем Катаев вспоминает о литературной жизни страны 1920-х годов, не называя практически никаких подлинных имен. Книга посвящена наиболее замечательным из его современников-писателей, в том числе — Ильфу, Петрову, Булгакову, Бабелю, Мандельштаму, Пастернаку, Маяковскому. Все они фигурируют под прозвищами — друг, брат, синеглазый, конармеец, щелкунчик, мулат, Командор.

После выходят наделавшая много шума повесть «Уже написан Вертер» (1979), «Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим» (1982), «Сухой лиман» (1984), «Спящий» (1985).

Последние тридцать лет писатель жил на даче в Переделкино. В конце жизни страдал онкологическим заболеванием, перенес операцию по удалению раковой опухоли.

Валентин Катаев умер 12 апреля 1986 года на 90-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Валентин Катаев в истории советской литературы фигура противоречивая. Один из талантливейших советских писателей, автор знаменитых повестей «Белеет парус одинокий» и «Сын полка», а также сказки «Цветик-семицветик». Всего же Катаев написал около 25 романов и повестей, множество рассказов, сказок, эссе, пьес и сценариев. По его произведениям было создано много театральных постановок, художественных и документальных фильмов.

Современники, отмечавшие яркость и сочность его прозы, при этом считали его несравненным «удачником» и приспособленцем, обласканным властью, отмечали его грубость и цинизм.

Художник Борис Ефимов, знавший Катаева больше полувека, отмечал, что в нем странным образом «сочетались два совершенно разных человека»: «Один — тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым, прозрачным литературным языком. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка — разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур».

Как отмечал литератор Олег Волков, «в среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъявлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег». Благодаря хорошему пониманию «социального заказа» со стороны коммунистической партии, Катаев «обрел все земные блага, о которых мечтал: высокое положение и звание, известность, богатство, заграничные путешествия, недоступные простым смертным».

Помимо Сталинской премии за повесть «Сын полка», писатель был награжден тремя орденами Ленина, двумя - Трудового Красного Знамени, а также орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов.

При этом даже критики отмечали, что «к огорчению всех благородных и порядочных людей <…> дару Катаева ничего не вредило».

После смерти Сталина в творчестве Катаева произошел значительный перелом. По мнению поэта Дмитрия Быкова, «ничего выше, чем его поздняя "мовистская" проза, в Советском Союзе времен так называемого застоя не печаталось».

О чем надо знать

Младший брат Валентина Катаева — Евгений Петров — тоже стал известным писателем. В соавторстве с Ильфом он написал знаменитые произведения «12 стульев» и «Золотой теленок».

Имя Евгений получил в честь матери, а фамилию-псевдоним взял по имени отца.

По воспоминаниям современников, именно Катаев приобщил брата к писательскому труду. «Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей. Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему - Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили. . . "Ладно, ругайся дальше", - говорил Валя и вешал трубку», - вспоминала жена Катаева.

Он упрашивал брата стать литератором, а тот упирался, уверяя, что у него не получится. В «Алмазном венце» Катаев вспоминал сказанное брату:

«"Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?". И тот за час, "стиснув зубы", написал отличный рассказ и тихо сказал: "Подавись!"»

Приход Петрова в литературу упоминала и Надежда Мандельштам: «Приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем».

Именно Валентин Катаев предложил Ильфу и Петрову тему для романа «12 стульев», сказав: «Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти».

Прямая речь

Иван Бунин о Валентине Катаева («Окаянные дни»): «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: "За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…"»

Яков Лурье о приспособленчестве Валентина Катаева: «Разразилась революция, и Катаев — вместе с Багрицким и Олешей — стал сугубо революционным поэтом; началась гражданская война, Одессу заняли белые — позиция Катаева соответственно изменилась; окончательно победили красные — и Катаев осознал себя "сыном Революции", почти большевиком, и сохранил эту позицию до старости».

Поэт Дмитрий Быков о Валентине Катаеве: «Позднего Катаева я стал читать раньше, чем классического, - в доме выписывали "Новый мир", и "Алмазный мой венец" я прочел в десять лет, еще до того, как в пятом классе прошли "Белеет парус одинокий". Так что хрестоматийным и скучным автором он не был для меня ни секунды. Раскрепощенная, поздняя его манера (другому, боюсь, ничего подобного не позволили бы - да у другого и пороху бы не хватило) на фоне тогдашней прозы, да и жизни, выглядела откровением. Он надолго стал моим любимым писателем, и его фрагментарные, сновидческие сочинения, с волшебной отчетливостью описаний, стихами в строчку и невыносимой тоской по уходящему времени, - раз и навсегда доказали мне, что традиционному реализму в конце двадцатого века делать нечего».

Что мне Англия, Польша и Франция!

Пули, войте и, ветер, вей.

Надоело мотаться по станциям

В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое, -

Если ночью в несметных звездах

Пламена полноты небывалые

Голубеют в спиртовых снегах.

Ни крестом, ни рубахой фланелевой

Вам свободы моей не купить.

Надоело деревни расстреливать

И в упор водокачки громить.

(Валентин Катаев, 1918 год)

9 фактов о Валентине Катаеве

Главному и во многом автобиографическому герою повести «Белеет парус одинокий» Пете Бачею Катаев дал имя своего отца и фамилию своей матери.

Образование Катаева из-за участия в Первой мировой и Гражданской войне и необходимости физического выживания так и осталось неоконченным гимназическим.

На фронте, попав под газовую атаку, Катаев надышался фосгеном. К счастью, легкие не пострадали, были задеты лишь бронхи и он выжил. Однако от фосгена голос Катаева навсегда приобрел надтреснутую хрипотцу.

С первым офицерским чином Катаев получил не передающееся по наследству личное дворянство.

Своим единственным и главным учителем среди писателей-современников Катаев считал Ивана Бунина. «Дорогой учитель Иван Алексеевич» — именно так обычно он обращался к Бунину в письмах.

Катаев очень любил Осипа Мандельштама и восхищался им как поэтом. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях рассказывает, что летом 1937 года Катаев помогал им деньгами, а осенью того же года на своей квартире организовал встречу нелегально приехавшего в Москву Мандельштама с Фадеевым. В заявлении секретаря Союза писателей СССР В. Ставского 1938 года на имя наркома НКВД Н. И. Ежова, в котором предлагалось «решить вопрос о О. Э. Мандельштаме» за его «похабные и клеветнические» стихи, Валентин Катаев назван как выступавший «остро и открыто» в защиту Мандельштама.

Катаев совместно с Ильей Ильфом и Евгением Петровым были авторами сценария фильма «Цирк», но все трое сняли свои фамилии из титров фильма из-за изменений, внесенных в сценарий режиссером Григорием Александровым.

Начав как поэт, Катаев всю жизнь оставался ценителем поэзии. Некоторые его произведения названы строками из стихотворений: «Белеет парус одинокий» (М. Ю. Лермонтова), «Время, вперед!» (В. В. Маяковского), «Уже написан Вертер» (Б. Л. Пастернака). При этом ни одного стихотворного сборника у Катаева никогда не вышло. В конце жизни он собрал все свои сохранившиеся стихотворения и переписал от руки в семь блокнотов.

Катаев был женат на Эстер Катаевой (урожденной Бреннер). «Это был изумительный брак», — сказала о нем близкая знакомая семьи Катаевых Дарья Донцова. В этом браке родилось двое детей — Евгения Катаева и Павел Катаев.

Материалы о Валентине Катаеве:

Катаев Валентин Петрович. Биография.

Шаргунов Сергей. «Катаев. "Погоня за вечной весной"»

В краю непуганых идиотов. Лурье Яков Соломонович

«Семицветик». Эссе Дмитрия Быкова о Катаеве.

Интервью Дмитрия Быкова со вдовой Валентина Катаева Эстер

Статья о Валентине Катаеве в Википедии

