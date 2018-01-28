МВД пересчитало участников акций протеста в российских городах

Общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти, прошли 28 января в 46 субъектах Российской Федерации, участие в них приняли в общей сложности около 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акции собрали 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане – не более 100 человек. В Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске – около 200 человек. В Новосибирске — 600 человек, в Нижнем Новгороде — 550 человек. Менее тысячи человек собрались в Екатеринбурге. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек. Массовые акции также прошли в других городах России, где на них пришли десятки человек.

МВД отмечает, что в обеспечении безопасности граждан и правопорядка были задействованы сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин. Грубых нарушений правопорядка не допущено, подчеркивает ведомство.