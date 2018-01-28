Наводнение превратило Париж в Венецию

Повышение уровня воды в реке Сене из-за сильных дождей привело к частичному затоплению Парижа — некоторые улицы превратились в каналы наподобие венецианских, сообщает Associated Press.

По некоторым районам Парижа в настоящее время можно перемещаться исключительно на лодках. Из соображений безопасности закрыты несколько парков и нижний уровень Лувра. Перекрыт ряд дорог, не работают несколько железнодорожных станций. Эвакуирован персонал и пациенты нескольких больниц, закрыты несколько школ.

Синоптики полагают, что уровень воды еще несколько дней будет держаться на пиковых значениях, а 29 января достигнет максимального показателя.