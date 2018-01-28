Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является серьезной угрозой для его страны, сообщает Politico.

Моравецкий, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил: «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе и в других местах, о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о «Северном потоке — 2».

По мнению польского премьера, «Северный поток — 2» не является бизнес-проектом, каким его представляют, поскольку неизвестно, что станет в случае его запуска с газопроводами на Украине: «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая и третья линия защиты, чем ничего».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил по итогам встречи с Моравецким, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта.