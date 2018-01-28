Умерла режиссер Мария Саакян

Российский режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook критик Андрей Плахов.

Как указал Плахов, режиссер умерла от рака.

Мария Саакян получила известность уже благодаря своей дипломной работе во ВГИКе — фильму «Прощание». Он был удостоен Гран-При фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване и получил награду от компании «Кодак» на фестивале ВГИК. В 2013 году Саакян получила национальную кинопремию Армении «Айак»за киноленту «Это не я». Известность получили также фильмы «Маяк» и «Энтропия».