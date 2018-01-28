Россия досрочно выиграла этап Кубка мира по санному спорту

Сборная России по санному спорту одержала досрочную победу в общем медальном зачете этапа Кубка мира в латвийском Сигулде, сообщает ТАСС.

Россияне выиграли уже четыре золотые и одну бронзовую награду. У сборной Германии, занимающей второе место в медальном зачете, два золота и по три серебряные и бронзовые медали. Поскольку разыграть осталось лишь один комплект наград, даже если спортсмены из Германии покажут лучший результат, догнать Россию не смогут.

Из российских спортсменов-саночников в Сигулде отличились Татьяна Иванова (награды высшего достоинства в личной гонке и в спринте), Семен Павличенко (золото в личной гонке), Роман Репилов (золотая медаль в спринте, бронзовая — в личной гонке).