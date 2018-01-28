Собчак провела в Грозном пикет за освобождение главы местного «Мемориала»

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет, требуя освободить главу чеченского отделения правозащитного общества «Мемориал» Оюба Титиева, сообщают «Ведомости».

Собчак вышла в сквер Журналистов в Грозном, в руках она держала плакат «Свободу Оюбу Титиеву». Далее телеведущая отправилась гулять по Грозному. Как сообщает «Дождь», Собчак столкнулась с молодыми людьми, которые начали ее оскорблять.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова пояснила, что изначально телеведущая и кандидат в президенты приехала в Чечню, чтобы встретиться с главой региона Рамзаном Кадыровым: «Ксения хотела поговорить с ним о судьбе Оюба Титиева. Кадыров отказал ей в этом. И поэтому она приехала, чтобы провести одиночный пикет».

Ранее Собчак написала Кадырову открытое письмо с просьбой освободить правозащитника, который обвиняется в хранении наркотиков.