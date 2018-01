Трамп выбрал пять тем для первой президентской речи перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп 30 января впервые выступит с ежегодной президентской речью перед Конгрессом. В Белом доме раскрыли содержание будущего выступления американского лидера, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Трамп коснется пяти аспектов: экономика, инфраструктура, миграция, торговля и национальная безопасность. Так, рассказывая об экономике, президент упомянет проведенную налоговую реформу, усилия по снижению регулирования экономики, рост ВВП, свою политику по созданию рабочих мест и рекордные показатели фондового рынка, уточнил представитель Белого дома.

Относительно миграции Трамп, как ожидается, напомнит о предложениях по ужесточению контроля на границах при некоторых послаблениях для нелегалов, уже находящихся на территории США.

По теме торговли лейтмотивом речи американского лидера, предположительно, станет «честная и взаимовыгодная торговля» по всему миру.

Кроме того, ожидается, что Дональд Трамп подчеркнет необходимость сотрудничества двух ведущих политических сил США — Республиканской и Демократической партий.

При этом последний твит Дональда Трампа содержит новые обвинения в адрес демократов. Американский лидер, избранный от Республиканской партии, написал: «Демократы не заинтересованы в защите границы и безопасности или в финансировании и реорганизации нашей армии. Им интересно только чинить препятствия!».

Democrats are not interested in Border Safety & Security or in the funding and rebuilding of our Military. They are only interested in Obstruction!