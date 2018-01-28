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28 января 2018, 09:30
Дональд Трамп мигранты США экономика

Трамп выбрал пять тем для первой президентской речи перед Конгрессом

Дональд Трамп выступает перед конгрессом
Дональд Трамп выступает перед конгрессом
The White House

Президент США Дональд Трамп 30 января впервые выступит с ежегодной президентской речью перед Конгрессом. В Белом доме раскрыли содержание будущего выступления американского лидера, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Трамп коснется пяти аспектов: экономика, инфраструктура, миграция, торговля и национальная безопасность. Так, рассказывая об экономике, президент упомянет проведенную налоговую реформу, усилия по снижению регулирования экономики, рост ВВП, свою политику по созданию рабочих мест и рекордные показатели фондового рынка, уточнил представитель Белого дома.

Относительно миграции Трамп, как ожидается, напомнит о предложениях по ужесточению контроля на границах при некоторых послаблениях для нелегалов, уже находящихся на территории США.

По теме торговли лейтмотивом речи американского лидера, предположительно, станет «честная и взаимовыгодная торговля» по всему миру.

Кроме того, ожидается, что Дональд Трамп подчеркнет необходимость сотрудничества двух ведущих политических сил США Республиканской и Демократической партий.

При этом последний твит Дональда Трампа содержит новые обвинения в адрес демократов. Американский лидер, избранный от Республиканской партии, написал: «Демократы не заинтересованы в защите границы и безопасности или в финансировании и реорганизации нашей армии. Им интересно только чинить препятствия!».

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