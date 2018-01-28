СМИ сообщили о недопуске 22 российских тренеров на ОИ-2018

22 российских тренера не получили приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Хотя в МОК ранее подчеркивали, что неполучение приглашения не означает, что спортсмен или тренер уличен в допинге, согласно протоколу это фактически означает недопуск к Олимпиаде.

Источник уточняет: «В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов».

Фамилии фактически отстраненных тренеров и спортивных врачей не приводятся. Однако председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов сообщил: «Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я — мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали».

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в свою очередь рассказал, что не получил приглашение главный тренер сборной страны Константин Полтавец: «Полтавец не получил приглашение на Игры-2018. Это устная информация из ОКР. На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов».