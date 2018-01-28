Российские лыжники показали форму для ОИ-2018

Федерация лыжных гонок России показала форму, в которой российские лыжники будут выступать на Олимпийских играх 2018 года.

Форма бордового цвета с надписью OAR (Olympic athlete from Russia – олимпийский спортсмен из России) не содержит изображение российского флага и каких-либо иных элементов национальной символики — в соответствии с требованием исполкома Международного олимпийского комитета, который разрешил лишь некоторым «чистым» российским атлетам участвовать в ОИ-2018 строго под нейтральным флагом.

Напомним, МОК официально зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Играх 2018 года.

По требованию МОК к цветам спортивной формы «нейтральных» атлетов, один или два из них могут совпадать с цветами российского флага, но не должны появляться в такой же последовательности и производить впечатление фрагмента флага. Всего таких требований 13.

На церемонии открытия Олимпиады российские спортсмены пройдут под флагом олимпийского движения, он же будет поднят в случае победы наших атлетов, а вместо гимна России прозвучит гимн Игр.

При этом организаторы ОИ-2018 пообещали, что в случае выполнения всех требований МОК российские спортсмены смогут пройти под флагом России на церемонии закрытия Олимпиады.